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AFAD'dan Kahramanmaraş depremiyle ilgili yeni açıklama: Bin 400'ün üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi

09.02.2023 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş depremiyle ilgili elde edilen son bilgileri paylaşan AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar, şu ana kadar bin 400'ün üzerinde artçı sarsıntı meydana geldiğini duyurdu. Söz konusu artçıların uzun bir süre daha devam edeceğini belirten Tatar, "Hasarlı binalardan belirli bir süre uzak durmamız gerekiyor." diye konuştu.

AFAD'dan Kahramanmaraş depremiyle ilgili yeni açıklama: Bin 400'ün üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi

AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş depremiyle ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Tatar yaptığı açıklamada bölgede şu ana kadar bin 400'ün üzerinde artçı sarsıntı meydana geldiğini duyurdu. Söz konusu depremlerin büyük depremler olduğunun altını çizen Tatar, "Artçı sarsıntıların çok uzun süre daha devam edeceğini öngörüyoruz. Hasarlı binalardan belirli bir süre uzak durmamız gerekiyor." diye konuştu.

Tatar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Şu anda yer kabuğu 400 kilometrelik hat boyuca, 8-10 kilometrelik derinlik boyunca 3-4 metre bir dezenformasyona uğradı. Bu gerçekten büyük bir deprem. 1400'ün üzerinde artçı deprem meydana geldi. Bu artçı sarsıntıların çok uzun süre daha devam edeceğini öngörüyoruz. Hasarlı binalardan belirli bir süre uzak durmamız gerekiyor. Eğer dün ve bugün hasar tespit çalışmaları sonucunda binalara girmekte yarar var."

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deprem Kahramanmaraş afad

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