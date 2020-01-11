AFAD'dan son dakika deprem açıklaması: Deprem farklı fay segmentinde oldu

AFAD sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Marmara Denizi’nde, Silivri açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem ile bu sabah Şarköy yakınlarında oluşan depremler farklı fay segmentleri üzerinde meydana gelmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem ile bu sabah Şarköy yakınlarında oluşan depremler farklı fay segmentleri üzerinde meydana gelmiştir.



Gelişmeler takip edilmektedir. — AFAD (@AFADBaskanlik) January 11, 2020



