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  4. AFAD: Depremde 22 kişi hayatını kaybetti, 1243 kişi yaralandı (4)

AFAD: Depremde 22 kişi hayatını kaybetti, 1243 kişi yaralandı (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 17:10 | Son Güncelleme

42 KİŞİ KURTARILDI Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra 401 artçı deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem sonrası 42 kişinin enkazdan sağ kurtarıldığı belirtilirken, yaralı sayısının da 1243'e çıktığı ifade edildi.

42 KİŞİ KURTARILDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra 401 artçı deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem sonrası 42 kişinin enkazdan sağ kurtarıldığı belirtilirken, yaralı sayısının da 1243'e çıktığı ifade edildi. Ayrıca depremden sonra bölgeye 3 bin 699 arama-kurtarma personeli ve 554 araç sevk edildiği belirtilerek, profesyonel ekiplere destek vermek üzere 108 kişiden oluşan STK ve gönüllü ekiplerin alanda çalıştığı kaydedildi.
30 BİNA YIKILDI
Bu arada hasar tespit çalışmalarında, Malatya'da 100, Elazığ'da 110, çevre illerde ise 40 olmak üzere 250 teknik personelin görev yaptığı ve yapılan çalışmalar sonucu 81 ağır hasarlı, 53 az hasarlı ve 30 (5 Elazığ, 25 Malatya) yıkık bina tespit edildidiği bildirildi.

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