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  4. AFAD duyurdu! Malatya'da korkutan deprem! Çevre iller de sallandı

AFAD duyurdu! Malatya'da korkutan deprem! Çevre iller de sallandı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
19.02.2024 12:35 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Malatya depremlerle sallanmaya devam ediyor. Doğanşehir merkezli depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı. Sarsıntı yerin 17.7 km derinliğinde gerçekleşti.

AFAD duyurdu! Malatya'da korkutan deprem! Çevre iller de sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Malatya Doğanşehir'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem saat 12.23'te gerçekleşirken merkez üssü Doğanşehir olarak tespit edildi. Depremin 17,7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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deprem Malatya
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