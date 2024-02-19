AFAD duyurdu! Malatya'da korkutan deprem! Çevre iller de sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Malatya Doğanşehir'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 19, 2024
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2024-02-19
Saat:12:23:21 TSİ
Enlem:38.09333 N
Boylam:37.81278 E
Derinlik:17.7 km
Detay:https://t.co/SqH2foBS2F@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Deprem saat 12.23'te gerçekleşirken merkez üssü Doğanşehir olarak tespit edildi. Depremin 17,7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.