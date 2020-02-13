AFAD: Elazığ ve Malatya'da iyileştirme çalışmaları devam ediyor

AFAD’dan yapılan açıklamada, “Bölgede büyüklüğü 4,0’ın üzerinde 25, toplamda 2 bin 559 artçı deprem meydana gelmiştir. Deprem bölgesinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamlanmış, 45 vatandaşımız enkazdan sağ olarak kurtarılmıştır. Depremde 41 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, hastanelere başvuran bin 631 vatandaşımızdan bin 617’si taburcu edilirken, 1’i yoğun bakım altında olan 14 vatandaşımızın tedavisi devam ediliyor. Bölgede nakit gerektiren ihtiyaçların karşılanması için Elazığ Valiliği emrine 25 milyon TL, Malatya Valiliği emrine 20 milyon TL olmak üzere toplam 45 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildi" denildi.

Milletin yoğun ilgisi ile devam eden Elazığ ve Malatya yardım kampanyası kapsamında ise banka hesaplarında 70.149.756 TL, SMS sisteminde 27.921.850 TL olmak üzere toplam 98.071.606 TL yardım toplandığı belirtildi.

ELAZIĞ'DA KONTEYNER KENTLER KURULUYOR

Açıklamaya göre yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda Elazığ’da 5 konteyner kentin kurulması çalışmaları da devam etmektedir. Merkez Aşağı Demirtaş’ta bin 16, merkez Kırklar’da 456, merkez Doğu Kent’te 900, Sivrice Gölbaşı’nda 254 ve merkez Hankendi’de bin 280 konteyner kurulumuna başlandığı ifade edildi.