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AFAD Yemen'de sağır ve dilsiz çocuklara gıda paketi dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 03:32 | Son Güncelleme

Yemen'in 6 ilinde 4 bin 500 gıda paketi dağıtılması için başlatılan yardım kampanyası kapsamında Aden'de sağır ve dilsiz çocuklara 500 paket teslim edildi

ADEN (AA) - İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Yemen'in Aden ilinde sağır ve dilsiz çocuklara 500 gıda paketi dağıttı.

AFAD, Aden'deki Aile Kalkınma Merkezi iş birliğiyle düzenlenen proje kapsamında kentteki Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Derneği merkezinde sağır ve dilsiz çocuklara 500 gıda paketi yardımı yaptı.

Gıda paketlerinin dağıtımında AFAD'ın Yemen Temsilcisi Burhan Aslan ile TİKA Yemen Koordinatörü Abdullah Sarı, Yemen tarafından ise Yüksek Yardım Komitesi Genel Koordinatörü Cemal Bilfakih ile Aden Aile Kalkınma Merkezi Başkanı Rukayye ez-Zehri hazır bulundu.

Burhan Aslan, yaptığı açıklamada, AFAD'ın 6 ilde 4 bin 500 gıda paketi dağıtılması için başlattığı yardım kampanyası çerçevesinde Aden'de bu faaliyeti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bundan sonraki süreçte Taiz ve Mehra illerinde yoksul ailelere 2 bin, Lahec, Ebyen ve Dali illerinde sığınmacılara bin 500, ülkenin batı yakasındaki bazı köylerde ise 500 gıda paketi dağıtılacağı bilgisini veren Aslan, AFAD'ın, Lahec, Ebyen ve Dali'de sığınmacılara 3 bin battaniye, okul çantası ve sağlık malzemesi dağıtmayı da planladığını sözlerine ekledi.

Yüksek Yardım Komitesi Genel Koordinatörü Bilfakih de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'ye, TİKA ve AFAD yönetimlerine Yemen halkına sundukları yardımlardan ötürü ayrı ayrı teşekkürlerini iletti.

Bilfakih, ilk kez dışarıdan gelen bir yardım kuruluşunun, sağır ve dilsizlere yardım dağıtarak bu çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturduğunu ifade etti.

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AFAD gıda paketi Yemen

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