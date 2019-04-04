AFAD’dan öğrencilere ilk yardım eğitimi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından "AFAD gönüllülüğü" projesi dâhilinde ilk yardım eğitimi verildi.

İlk yardımda doğru müdâhale eğitiminde genel ilk yardım bilgilerinin yanı sıra hasta ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel hayat desteği, kanamalarda ilk yardım, yaralanmalarda, şuur bozukluklarında, kırık ve çıkıklarda, yanık ve donmalarda, zehirlenmelerde, ısırma ve sokmalarda ilk yardım ile hasta/yaralı taşıma teknik eğitimleri anlatıldı. Öğrenci ve öğretmenler teorik bilgi sonrasında uygulamalı ilk yardım teknikleri tatbikî olarak gösterildi.



