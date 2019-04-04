HABER

AFAD’dan öğrencilere ilk yardım eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 17:12 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mudanya ilçesinde İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından "AFAD gönüllülüğü" projesi dâhilinde ilk yardım eğitimi verildi.İlk yardımda doğru müdâhale eğitiminde genel ilk yardım bilgilerinin yanı sıra hasta ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel hayat desteği, kanamalarda ilk yardım, yaralanmalarda, şuur bozukluklarında, kırık ve çıkıklarda, yanık ve donmalarda, zehirlenmelerde, ısırma ve sokmalarda ilk yardım ile hasta/yaralı taşıma teknik eğitimleri anlatıldı.

AFAD’dan öğrencilere ilk yardım eğitimi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından "AFAD gönüllülüğü" projesi dâhilinde ilk yardım eğitimi verildi.
İlk yardımda doğru müdâhale eğitiminde genel ilk yardım bilgilerinin yanı sıra hasta ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel hayat desteği, kanamalarda ilk yardım, yaralanmalarda, şuur bozukluklarında, kırık ve çıkıklarda, yanık ve donmalarda, zehirlenmelerde, ısırma ve sokmalarda ilk yardım ile hasta/yaralı taşıma teknik eğitimleri anlatıldı. Öğrenci ve öğretmenler teorik bilgi sonrasında uygulamalı ilk yardım teknikleri tatbikî olarak gösterildi.

AFAD’dan öğrencilere ilk yardım eğitimi

PARTNERTatilde yeni trend 'solomooning'Tatilde yeni trend 'solomooning'
Başkan Ali Özkan mazbatasını aldıBaşkan Ali Özkan mazbatasını aldı
Başkan Alinur Aktaş:"Bir liranın hesabını yaparım"Başkan Alinur Aktaş:"Bir liranın hesabını yaparım"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Bakan açıkladı! Rekor kırıldı

Bakan açıkladı! Rekor kırıldı

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cevat Turan’dan yeni bir roman: ‘Bir Eylül Yarası’

Cevat Turan’dan yeni bir roman: ‘Bir Eylül Yarası’

Askeri kaynaklar duyurdu! F-35'lerle ilgili flaş gelişme

Askeri kaynaklar duyurdu! F-35'lerle ilgili flaş gelişme

Bu halde bulunmuştu! Hayvanseverlerin şefkati Kuyu'yu hayata döndürdü

Bu halde bulunmuştu! Şefkatle tekrar hayat buldu

Binlerce kişi Adana'ya gidiyor! Portakal Çiçeği Karnavalı kentte adım atacak yer bırakmadı

Binlerce kişi oraya gitti! Otellerde yer kalmadı

4 ilde Nisan ayında kar sürprizi

4 ilde Nisan ayında kar sürprizi

İlkbaharda kışı yaşıyorlar

İlkbaharda kışı yaşıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.