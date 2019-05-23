"AFAD'ın insani yardım faaliyetleri devam ediyor"

HAYATİ AKÇAY - Afet ve Acil Durum Yönetim (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, aktif bir şekilde Yemen, Bangladeş, Suriye ve Filistin'e yönelik insani yardım faaliyetlerinin aralıksız devam ettiğini söyledi.

Karadeniz Bölgesi'ndeki 18 ilin AFAD müdürleriyle gerçekleştirilen istişare toplantısına katılmak üzere Ordu'ya gelen Güllüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda heyelan olaylarına çok sık rastladıklarını belirterek heyelanların birçok sebep ve türünün olduğunu söyledi.

Karadeniz Bölgesi için özellikle heyelanın çok sık görülen bir afet türü olduğuna işaret eden Güllüoğlu, "Sadece bu dönemlere özel bir şey değil. Yıllardır Karadeniz'in farklı illerinde heyelan afetleriyle karşı karşı kalıyoruz. Yüzlerce yıldır maalesef bu bölgede heyelan afeti oluyor." dedi.

Güllüoğlu, Türkiye'nin de farklı illerinde sürekli heyelan afetiyle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, Ordu'nun Aybastı ilçesinde 31 konutun yıkıldığı heyelanın da toprak yapısından kaynaklanan bir afet türü olduğunu aktardı.