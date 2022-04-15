Afara nedir? Afara ne anlama geliyor? Uğur Arslan'ın programı Afara ne zaman başlıyor?

Afara yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor. Yargı dizisi ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Uğur Arslan bu sefer de Afara adlı bir program ile izleyici karşısına çıkacak. Durum böyle olunca programın adı da ayrı bir merak uyandırdı. Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Afara, cuma akşamı yayın hayatına başlayacak. Programın sunuculuğunu sevilen oyuncu Uğur Arslan üsteleniyor.

UĞUR ARSLAN AFARA'YI ANLATTI!

Uğur Aslan, Afara hakkında; "Yeni programımız hepimize hayırlı olsun. Tabii ki inanılmaz heyecanlıyım. Benim lakabım olan Afara’nın bir gün böyle bir hikâyeye döneceği hiç aklıma gelmezdi. Nurlar içinde uyusun babacığım ve anacığım… Ne iyi etmişler de beni Afara’m diye sevmişler. Bu hikayenin her anını onlara borçluyum." şeklinde konuştu.

AFARA NE DEMEK?

Afara kelimesi, harman yerinde toprağa karışıp kalan taneler anlamına gelmektedir.

İşte kelimenin anlamları:

Harman yerindeki hububatın taş ve toprakla karışık kalıntısı.

Tütün tozu, ufalanmış tütün.

Bahçe ve bostanlardaki kalıntı, bir şeyin en son kalan döküntüsü.

AFARA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni eğlence programı Afara ilk bölümü ile bu akşam Kanal D ekranlarında saat 00:15'te izleyicisinin karşısına çıkacak.

