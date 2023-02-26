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"Afet bölgesinde bir ilk olacak" Elbistan'daki 'konteyner çarşı'nın kurulumu yüzde 90 tamamlandı

26.02.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'taki 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü olan Elbistan ilçesinde ticari yaşamı normale döndürecek "konteyner çarşı"nın kurulumunun yüzde 90 tamamlandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada "3 gün boyunca, gündüz olduğu gibi gece boyu da ekiplerimiz konteyner çarşının bir an önce bitmesi için çalışıyorlar" derken, söz konusu çarşının afet bölgesinde bir ilk olacağını söyledi.

"Afet bölgesinde bir ilk olacak" Elbistan'daki 'konteyner çarşı'nın kurulumu yüzde 90 tamamlandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ticari yaşamı normale döndürecek "konteyner çarşı"nın kurulumunun yüzde 90 tamamlandığını bildirdi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, 5 bin metrekare alan üzerine 150 personel ve 15 iş makinesi ile 90 konteynerin yer aldığı çarşının yapımı için olağanüstü bir gayret gösterildiğini belirtti.

"KISA SÜREDE HİZMETE GİRECEK"

Konteynerlerin yerleştirildiği alanlarda kilitli parke çalışmalarının da tamamlanma aşamasına geldiğini vurgulayan Büyükkılıç, son çalışmaların ardından 72 saat gibi bir sürede çarşının hizmete gireceğini aktararak, şunları kaydetti:

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"Gece gündüz demeden deprem bölgesindeki yaşamın normale dönmesi için gayretimiz devam ediyor. 3 gün boyunca, gündüz olduğu gibi gece boyu da ekiplerimiz konteyner çarşının bir an önce bitmesi için çalışıyorlar.

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Yüzde 90'ı tamamlanan çarşımızda bu gece de çalışacak olan ekibimiz, yarın sabah itibarıyla 72 saat gibi kısa ve rekor bir sürede çarşıyı hizmete hazır hale getirecek." ifadelerini kullandı.

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BİR İLK OLACAK

Büyükkılıç, afet bölgesinde bir ilk olacak konteyner çarşı tamamlandığında Elbistan'da ticari yaşamın normale döneceğini ve sosyal donatılarıyla önemli bir eksikliğin giderilmiş olacağını vurguladı.

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(AA)


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deprem Kahramanmaraş Elbistan çarşı

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