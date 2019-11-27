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Afet ve acil durum ekipleri her an göreve hazır

EĞİTİM HABERLERİ  | 27.11.2019 11:11 | Son Güncelleme

Polis, AFAD, itfaiye, 112 Acil Servis, orman yangınlarıyla mücadele, KBRN gibi hayati öneme sahip kurumların personeli olası afet ve acil durumlara müdahale için tüm teknolojik donanımlarıyla gece gündüz görevlerini sürdürüyor - Eskişehir, Bursa ve Diyarbakır ile çevre illerdeki olaylara müdahale eden ekipler, son teknoloji araç ve malzemelerle her an göreve hazır bekliyor

ESKİŞEHİR/BURSA/DİYARBAKIR (AA) - DENİZ AÇIK - Türkiye'de olası afet ve acil durumlar için her türlü teknolojik donanımla çalışmalarını sürdüren ekipler, insanların yardımına koşmak için gece gündüz hazır kıta bekliyor.

Polis, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), itfaiye, 112 Acil Servis, orman yangınlarıyla mücadele, kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer (KBRN) tehditler ekipleri sürekli teyakkuzda. Son teknoloji ekipmanlarıyla kısa sürede göreve hazır hale gelen personel, aynı hızla farklı görevler için de hazır olabiliyor.

Eskişehir, Bursa ve Diyarbakır ile çevre illerdeki olaylara müdahalelerde bulunan 112 Acil Servis, AFAD, KBRN, trafik, orman, NAK Arama Kurtarma ile itfaiye görevlileri, araçları ve kullandıkları malzemeleri AA ekibi için sergiledi.

KBRN ekipleri tarafından kullanılan koruyucu elbise, gaz ve nükleer ölçüm cihazı, solunum koruyucular, arama kurtarmada yararlanılan termal kamera, kesici, ayırıcı, aydınlatma sistemi, müdahale kiti ve jeneratörler, itfaiyecilerin giysi, baret, eldiven ve çizmeleri, dedektör, atlama yatağı ve kaldırma yastıkları, sağlıkçıların sedye, monitör, aspiratör, oksijen tüpü, ilaç ve atel setleri drone ile kaydedildi.

- "Olaylara seri ve etkin şekilde müdahalede bulunuyoruz"

AFAD Eskişehir İl Müdürü Recep Bayar, kurumun temel görev ile amacının afet öncesi hazırlık ve zarar azaltma, afet esnasında yapılacak müdahale ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının yönetim ve koordinasyonunu gerçekleştirmek olduğunu söyledi.

Afet ve acil durum sırası ile sonrasında yürütülen tüm çalışmaların önceliğinin hayat kurtarmak, insan sağlığı ve can güvenliğini korumak olduğunu vurgulayan Bayar, şöyle konuştu:

"İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü kayıp, mahsur kalma, su baskını ve tahliyesi, KBRN, boğulma, yangın gibi olaylara seri ve etkin bir şekilde müdahalede bulunmaktadır. AFAD olarak, KBRN tehdit ve tehlikelerine karşı ülke genelinde yapılacak çalışmaların koordinasyonunu sağlamakla görevliyiz. Bu doğrultuda ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde ülkemizin bu tür tehditlere yönelik hazırlık ve müdahale kapasitesini artırmak üzere faaliyetler yürütmeye devam ediyoruz."

Bayar, AFAD Gönüllülük Projesi ile afet yönetiminin herhangi bir evresinde gönüllü olmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin sürece dahil edilmesi amaçladıklarını aktardı.

AFAD'ın projelerinin yanı sıra İl Müdürlüğü olarak sosyal sorumluluk projelerine de imza attıklarını dile getiren Bayar, engelli bireylerin afetlere karşı hazırlıklı olması için çalışmalar yürüttüklerini sözlerine ekledi.

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