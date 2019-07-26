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Afgan gencin parçalanarak bavula konulmuş cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 01:42 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, Afganistanlı Malik Gülen'in (27), parçalara ayrılıp bavul içerisine konulmuş cesedi bulundu.

Hakan TÜRKTAN- Oğuzhan DEMİR- Abdullah GÜÇLÜ/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, Afganistanlı Malik Gülen'in (27), parçalara ayrılıp bavul içerisine konulmuş cesedi bulundu. Olayla ilgili Beitollah Tatlıdil (22) gözaltına alındı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Erenkey Mahallesi Bozkaya Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 2 katlı bir evde yaşayan Afganistanlı geçici tarım işçileri, iddiaya göre eve geldiklerinde yerde kan izlerine rastladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, evin avlu kısmında bavulun içerisine konulmuş Afganistanlı Malik Gülen'in parçalara ayrılmış cesedini buldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın şüphelisi olarak Beitollah Tatlıdil'i kısa sürede saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.

Gülen'in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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Afgan gencin parçalanarak bavula konulmuş cesedi bulunduAfgan gencin parçalanarak bavula konulmuş cesedi bulundu
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