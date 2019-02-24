"Afgan kadınları barışa olan umudunu kaybediyor"

Taliban rejiminin yıkılmasının ardından ülkedeki kadınların haklarını savunmak için mücadele verdiğini dile getiren Suhaili, bu mücadele sonucu az da olsa kendi haklarını elde edebildiklerine işaret etti.

Aktivist Bahar Suhaili, Afgan kadınlarının Taliban döneminde hiç olmadığı kadar baskı altında tutulduğunu belirtti.

Şinvari, Afganistan kadınları arasında siyasetçi ve dini yönden kendini geliştirmiş büyük alimlerin olduğunu anımsattı.

Afgan kadınların barış görüşmelerden umutsuz olduğunu ifade eden Şinvari, "Taliban ile ABD arasında devam eden barış görüşmelerine Afganistan'dan kadın temsilcilerin davet edilmemesi endişe verici." ifadesini kullandı.

Afganistanlı kadın hakları savunucusu Malalai Şinvari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taliban ile ABD arasındaki barış görüşmelerine kadınların davet edilmemesini hemcinslerine yönelik saygısızlık olarak değerlendirdiklerini söyledi.

KABİL (AA) - SAYED KHODABERDİ SADAT - Afgan kadınları, Taliban ile ABD arasında devam eden barış görüşmelerine kendilerinden temsilcilerin davet edilmemesi nedeniyle sürece endişeli yaklaşıyor.

"Taliban ile ABD temsilcisi arasında yapılan görüşmelerde hiçbir kadın temsilcisi bulunmuyor, bu da Afgan kadınlarının barışa olan umudunu kaybettiriyor." diyen Sarabi, bu konuyu yetkililerin dikkate almasını istediklerini belirtti.

Afganistan hükümeti tarafından belirlenen barış uzlaşı komisyonu üyeleri arasına da kadınlardan temsilci alınması gerektiğini aktaran Sarabi, kadınların olmadığı görüşmelerde alınan kararların kabul edilir olmadığını ifade etti.

Afganistan Yüksek Barış Şurası Başkan Yardımcısı Habibe Sarabi, ABD ile Taliban arasında devam eden barış görüşmelerinde kadınların da bulunması gerektiğinin altını çizdi.

Afgan kadınlarının artık eski günlere geri dönmek istemediğini vurgulayan Suhaili, "Kadınların isteklerinin dile getirilmediği barış görüşmelerinden umudumuz pek yok. Taliban yine geçmişteki gibi barış olduktan sonra kadın haklarını kısıtlayacaktır." dedi.

Suhaili, ABD'nin ülkeye müdahale sebeplerinden birinin Taliban tarafından yok sayılan kadın haklarını korumak olduğunu, bu nedenle ABD tarafından yürütülen barış görüşmelerine kadınların davet edilmemesinin dikkati çektiğini söyledi.

- Afganistan'da barış görüşmeleri süreci

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolündeki ülke, ciddi güvenlik sorunuyla karşı karşıya bulunuyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz sonuca ulaşılamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tablosunu ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden çekilmişti.

Ofis bir ay sonra kapanmış ve barış müzakereleri askıya alınmıştı.

- Afganistan'da kadınların durumu

Taliban döneminde evlerine hapsedilen Afgan kadınları hala erken yaşlarda evlendiriliyor ve ortalama 5 çocuk sahibi oluyor. Afganistan dünyada doğum oranının en yüksek olduğu ülkelerin arasında yer alıyor.

Taliban döneminde kadınların okula gitmesi ve çalışması yasaklanmıştı.

Taliban rejiminin devrilmesinin ardından kadınlar kendi haklarına kavuşmak için mücadele vermesine rağmen, kadına şiddet ülkenin hala en önemli sorunlarından biri. Ülkede kadınlar en çok dayak, zorla evlendirilme gibi çeşitli baskılara maruz kalıyor.

