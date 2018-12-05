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“Takıma girebilmek için cinsel ilişki şart”

05.12.2018 14:49 | Son Güncelleme

Afganistan'da Taliban dönemi sonrasında kadın milli futbol takımının kurulması, ülkede kadınların sahip olduğu özgürlükleri temsil etmesi açısından küresel çapta önemli bir aşama olarak görülmüştü.

“Takıma girebilmek için cinsel ilişki şart”

Fakat bugünlerde, Afganistan'ın üst düzey spor yöneticilerinden biri, militanlar ve aşırı muhafazakarların itirazlarını göze alarak sahaya çıkan kadın futbolcuların cinsel istismara maruz kaldığını söyledi.

Afganistan Olimpiyat Komitesi Başkanı Hafizullah Rahimi, başkent Kabil'de yaptığı açıklamada, "Cinsel istismar sadece Futbol Federasyonu'nda değil, diğer federasyonlarda da var ve bununla savaşmamız gerekiyor" dedi.

FIFA iddiaları soruşturacağını açıkladı, Afganistan'da savcılık da kendi soruşturmasını başlattı.

Pazartesi günü konuyla ilgili konuşan Afgan Devlet Başkanı Eşref Gani, suçlamaların tüm ülkeyi şoke ettiğini belirterek "Suçlamalar halkımızın çocuklarını ve kızlarını spora göndermesinin önüne geçecek olsa da acilen ve kapsamlı bir şekilde harekete geçmemiz lazım" dedi.

Suçlamaların ardından Danimarkalı spor firması Hummel, iddiaların merkezinde yer alan Afganistan Futbol Federasonu ile yaptığı sponsorluk sözleşmesinden çekildi.

Futbol federasyonu ise suçlamaları reddetti.

Afgan Olimpiyat Komitesi Başkanı'nın açıklaması, kadın milli takımının eski oyuncularının teknik adamlar ve diğer erkek görevlilere yönelik ısrarla gündeme getirdiği iddiaların ilk kez resmi makamlar nezdinde karşılık bulması anlamına geliyor.

Cinsel taciz suçlamalarının çoğu, Afgan milli futbol takımının eski kaptanı Khalida Popal'dan geldi. Çocukluğunda; Afganistan'ın Taliban'ın hakimiyetinin olduğu dönemde hayatını riske atarak arkadaşlarıyla futbol oynadığını belirten Popal, "Okul duvarının arkasında nöbet tutan Taliban muhafızlarının duymaması için ses çıkarmadan oynuyorduk" diyor.

'TAKIMA GİREBİLMEK İÇİN CİNSEL İLİŞKİ ŞARTI'

Ölüm tehditleri aldıktan sonra 2011'de ülkeden kaçarak Danimarka'ya yerleşen Popal BBC'nin sorularını yanıtlarken, koçların ve federasyon görevlilerinin oyunculara fiziksel ve cinsel tacizine ilk elden tanık olduğunu söyledi.

Aynı zamanda program direktörü olduğu takımdaki oyuncuların kendisine tecavüzden elle tacize şikayetlerle geldiğini belirtti.

Popal, sorumluların cezalandırılması konusunda tüm umutlarını yitirmeye başlamasına rağmen iki koçla ilgili taciz iddialarının kaydını tutmaya başladığını ve birkaç yıl önce bunları Afgan Futbol Federasyonu'na gönderdiğini ancak bu kişilerin "görevden alınmak ya da cezalandırılmak yerine terfi ettirildiğini" söyledi.

Khalida Popal, suçlananların hükümetle yakın bağları olan güçlü kişiler olduğunu öne sürüyor.

Popal'in iddiasına göre, federasyon yetkilileri kızlara kendileriyle cinsel ilişkiye girmeleri halinde takıma alınacaklarını ve ödeme yapılacağını söylüyor.

'TAKIMA SADECE GÜZELLERİ ALIYORUZ'

BBC, hâlâ Afganistan'da yaşayan bazı kadın futbolcu ve diğer sporcularla da konuştu.

Bu kadınlar da benzer iddialarda bulundu.

Takıma seçilirken ya da antrenman ve yurt dışı müsabakalara giderken tacize uğradıklarını söyleyen bu kadınlardan biri "Bana ne kadar güzel olduğunu göster. Çünkü takıma sadece güzelleri alıyoruz' dediler" diyor.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan futbol kabus Milli Takım Taliban

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