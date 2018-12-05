“Takıma girebilmek için cinsel ilişki şart”

Fakat bugünlerde, Afganistan'ın üst düzey spor yöneticilerinden biri, militanlar ve aşırı muhafazakarların itirazlarını göze alarak sahaya çıkan kadın futbolcuların cinsel istismara maruz kaldığını söyledi.

Afganistan Olimpiyat Komitesi Başkanı Hafizullah Rahimi, başkent Kabil'de yaptığı açıklamada, "Cinsel istismar sadece Futbol Federasyonu'nda değil, diğer federasyonlarda da var ve bununla savaşmamız gerekiyor" dedi.

FIFA iddiaları soruşturacağını açıkladı, Afganistan'da savcılık da kendi soruşturmasını başlattı.

Pazartesi günü konuyla ilgili konuşan Afgan Devlet Başkanı Eşref Gani, suçlamaların tüm ülkeyi şoke ettiğini belirterek "Suçlamalar halkımızın çocuklarını ve kızlarını spora göndermesinin önüne geçecek olsa da acilen ve kapsamlı bir şekilde harekete geçmemiz lazım" dedi.

Suçlamaların ardından Danimarkalı spor firması Hummel, iddiaların merkezinde yer alan Afganistan Futbol Federasonu ile yaptığı sponsorluk sözleşmesinden çekildi.

Futbol federasyonu ise suçlamaları reddetti.

Afgan Olimpiyat Komitesi Başkanı'nın açıklaması, kadın milli takımının eski oyuncularının teknik adamlar ve diğer erkek görevlilere yönelik ısrarla gündeme getirdiği iddiaların ilk kez resmi makamlar nezdinde karşılık bulması anlamına geliyor.