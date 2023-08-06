HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Afganistan, 5,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı!

Afganistan, 5,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı!

06.08.2023 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan'ın Badahşan vilayeti, dün akşamdan bu yana yaşanan depremlerin ardından 5,2 büyüklüğünde depremle yeniden sarsıldı.

Afganistan, 5,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı!

Afganistan'da Badahşan yakınlarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), yerel saatle 17.53'te meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Badahşan'ın Curm ilçesi olduğunu açıkladı.

Depremin yerin 75 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyuruldu.

Badahşan vilayetinde dün akşam 5,8, bu sabah ise 5,3 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Depremler, komşu ülkeler Özbekistan, Tacikistan ve Pakistan'dan da hissedilirken hasara ilişkin Taliban yönetiminden henüz bir açıklamada bulunulmadı.

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Hindikuş Dağları üzerinde bulunan Badahşan'da sık sık depremler meydana geliyor.

Afganistan'da Haziran 2022'de Pakistan sınırında bulunan Paktika vilayetinde meydana gelen 5,9 büyüklündeki depremde 1200 kişi yaşamını yitirmişti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ülkede Telegram kapatıldı!O ülkede Telegram kapatıldı!
1 kişiye 6 kişi saldırmıştı! Görüntülerdeki turist boksör çıktı... Kavgada 'ahlaksız teklif' iddiası1 kişiye 6 kişi saldırmıştı! Görüntülerdeki turist boksör çıktı... Kavgada 'ahlaksız teklif' iddiası
TEM’de ilginç yolculuk... Görenleri hayrete düşürdü! TEM’de ilginç yolculuk... Görenleri hayrete düşürdü!
Anahtar Kelimeler:
deprem Afganistan

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eski eş ve yeni sevgilisi karşılaştı! Ortalık karıştı

Eski eş ve yeni sevgilisi karşılaştı! Ortalık karıştı

Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

Mafyaların fidye gerilimi mezarlığa sıçradı! Mezardan çıkarttılar

Mafyaların fidye gerilimi mezarlığa sıçradı! Mezardan çıkarttılar

Yarı çıplak balkona çıkıp atlamak istedi! Eline geçeni fırlattı

Yarı çıplak balkona çıkıp atlamak istedi! Eline geçeni fırlattı

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.