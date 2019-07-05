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Son dakika! Afganistan'da 5 FETÖ okulunu Maarif Vakfı devraldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 10:39 | Son Güncelleme

Afganistan'da 5 FETÖ okulunu daha Eğitim Bakanlığı devraldı. Böylece ülkedeki tüm FETÖ okullarının devir işlemi tamamlandı.

Son dakika! Afganistan'da 5 FETÖ okulunu Maarif Vakfı devraldı

Afganistan'ın başkenti Kabil ve Kandahar vilayetinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 5 okulu daha Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) devredildi.

TMV Afganistan Ülke Direktörlüğünden yapılan açıklamada, Afganistan ile Türkiye Eğitim Bakanlıklarınca imzalanan anlaşmaya istinaden "Afgan-Türk Kabil Ariana Erkek Lisesi", "Kabil Kız Lisesi", "Kabil Darul-Ulum Lisesi", "Kabil Uluslararası Bereket Lisesi" ve "Kandahar İlkokulu"nun yönetiminin TMV'ye devredildiği bildirildi.

Açıklamada, bugün FETÖ'den alınan söz konusu 5 okulla birlikte, ülkedeki toplam 13 okulun TMV'ye devredildiği belirtildi.

Böylelikle, iki ülke arasında 26 Şubat 2018'te imzalanan ve Birleşmiş Milletler (BM) Sekretaryası tarafından tescil edilen Uluslararası Anlaşmaya göre, ülkedeki 13 FETÖ iltisaklı okulun TMV'ye devri tamamlandı.

Öte yandan TMV'nin Afganistan'daki eğitim faaliyetlerine devam ettiği, bu kapsamda Kandahar'da bir kız lisesi açıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Eğitim Bakanlığı FETÖ

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Bir cemaatten alınıp başka bir cemaat maarifder’e devir ediyorsunuz.
Allah belasını versin fetö terör örgütünün heryerde iflasa sürüklensin vatan hainlerinin
Talivan izin vermediği için 2 yıldır bekliyordu koca ülke. Talibanda Afganistan ın Fetö sü işte.
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