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Afganistan’da camiye kanlı saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 20.05.2020 01:09 | Son Güncelleme

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir camiye akşam namazı için toplanan kalabalığa yönelik saldırıda 8 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Afganistan’da camiye kanlı saldırı

Afganistan’ın başkenti Kabil’in kuzeyindeki Parwan ilçesinde bulunan bir camiye vatandaşların akşam namazı ve iftar için toplandığı sırada saldırı gerçekleşti.

Olayda 8 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Saldırı, ABD’nin Afganistan’da bulunan en büyük askeri üssüne yakın bir köyde gerçekleşti.

İÇİŞLERİ BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanı Sözcüsü Tarik Arian, “Taliban teröristleri, cinayetlerine bu akşam Çınar Khalazaii köyünde namaz kılanlara ateş açarak devam ettirdi" diyerek Taliban’ı suçladı.

Taliban Sözcüsü Zabiullah Mujahid ise olayla ilgili kısa bir görüntü yayınlayarak devleti suçladı. Mujahid “Kabil yönetimin lafta milli istihbarat güçleri bu akşam iftar sofrasına oturan 9 sivili şehit etti" ifadelerini kullandı. (İHA)

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