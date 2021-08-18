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  4. Afganistan’da kanlı gün! Taliban’a bayrak protestosu: 2 ölü, 12 yaralı

Afganistan’da kanlı gün! Taliban’a bayrak protestosu: 2 ölü, 12 yaralı

18.08.2021 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan’ın Nangarhar vilayetinde Taliban bayrağına karşı Afganistan ulusal bayrağıyla gerçekleştirilen protestoya Taliban’ın müdahale etmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Afganistan’da kanlı gün! Taliban’a bayrak protestosu: 2 ölü, 12 yaralı

Afganistan’da kontrolü ele geçiren Taliban’a yönelik tepkiler sürüyor. Nangarhar vilayetinin Celalabad kentinde açılan Taliban bayrağı yerine Afganistan bayrağının yeniden asılmasını talep eden protestocular sokaklara döküldü. Yerel kaynaklar, Afganistan bayrakları eşliğinde yürüyen protestoculara Taliban militanlarının müdahale ettiğini, açılan ateş sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin de yaralandığını belirtti. Sosyal medyada yayılan görüntülerde yürüyüş sırasında art arda silah sesleri duyulurken, büyük panik yaşandığı görüldü.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan silahlı saldırı Taliban
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