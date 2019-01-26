Afganistan'da voleybol maçına saldırı!

Tala-u Barfak Kaymakamı Abdul Ahmad Ahmadi, basına yaptığı açıklamada, ilçenin Barfak köyünde voleybol maçı yapılacak alana yerleştirilen bombanın, maç sırasında patlatıldığını belirtti.
Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Ahmadi, 20 kişinin de yaralandığını söyledi.
Ahmadi, Barfak köyünün Taliban kontrolünde olduğunu vurguladı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. (AA)
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