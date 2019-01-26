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Afganistan'da voleybol maçına saldırı!

DÜNYA HABERLERİ  | 26.01.2019 15:17 | Son Güncelleme

Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin Tala-u Barfak ilçesinde voleybol maçı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da voleybol maçına saldırı!

Tala-u Barfak Kaymakamı Abdul Ahmad Ahmadi, basına yaptığı açıklamada, ilçenin Barfak köyünde voleybol maçı yapılacak alana yerleştirilen bombanın, maç sırasında patlatıldığını belirtti.

Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Ahmadi, 20 kişinin de yaralandığını söyledi.

Ahmadi, Barfak köyünün Taliban kontrolünde olduğunu vurguladı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Voleybol saldırı

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