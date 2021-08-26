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  4. Afganistan'dan kaçanlara 6 bin 500 dolarlık bilet önerisi!

Afganistan'dan kaçanlara 6 bin 500 dolarlık bilet önerisi!

26.08.2021 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından başlayan kaçışlara farklı ülkelerden hava yolu ile destek geliyor. Binlerce kişi, ülkeden çıkararak güvenli bölgelere ulaştırılırken Blackwater kurucusundan tepki toplayan bir atılım geldi. Blackwater, Afganistan'dan çıkmak isteyenlere 6 bin 500 dolarlık bilet karşılığı charter seferler düzenleyeceğini duyurdu. Yapılan teklif büyük eleştiri aldı.

Afganistan'dan kaçanlara 6 bin 500 dolarlık bilet önerisi!

2007 yılında 17 Iraklının öldürüldüğü Nisur Meydanı katliamının ardından adını 'Academi' olarak değiştiren ABD'li özel güvenlik şirketi Blackwater'ın kurucusu Erik Prince, Taliban militanlarının büyük kısmında kontrolü ele geçirdiği Afganistan'dan çıkmak isteyenlere, kendisi açısından 'karlı' bir yol önerdi.

BİLET BAŞINA 6 BİN 500 DOLAR!

Wall Street Journal'da (WSJ) yer alan habere göre Prince, tahliyelerin sürdüğü Kabil Havaalanı üzerinden ülkeden ayrılmak isteyenler için charter seferler düzenleyeceğini söyleyerek, bilet başına 6 bin 500 dolar istedi.

EK MALİYET DE İSTEYECEĞİNİ AÇIKLADI

Prince, ayrıca yolcuların evlerinden havaalanına güvenli bir şekilde geçmek için yardıma ihtiyaç duymaları halinde ek maliyetler de çıkabileceğini söyledi.

TEPKİ YAĞDI

Öte yandan Prince'ın bu teklifi, Batılı gazetecilerden yoğun tepki aldı.

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Ağustos 2021'de ABD'nin Afganistan'daki tüm faaliyetlerini sonlandırmış olacaklarını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan
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