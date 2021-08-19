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  4. Afganistan’dan tahliyeler devam ediyor! 273 kişi daha Türkiye'ye ulaştı

Afganistan’dan tahliyeler devam ediyor! 273 kişi daha Türkiye'ye ulaştı

19.08.2021 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan'dan tahliye isteğinde bulunan Türk vatandaşların 273'ü İstanbul Havalimanı'na getirildi. Taliban'ın Kabil'e girmesinin ardından tahliye seferi yapan Türk uçakları, Dışişleri Bakanlığı’nın koordinasyonunda hareket ediyor.

Afganistan’dan tahliyeler devam ediyor! 273 kişi daha Türkiye'ye ulaştı

Uçuşlar, Kabil Hamid Karzai Havalimanı’ndan Türk Hava Kuvvetleri’nin A400M tipi askeri nakliye uçağıyla gerçekleştiriliyor. Güvenliğin yeniden sağlanmasının ardından dün Hamid Karzai Havalimanı’ndan tahliye edilen yolcular, önce Pakistan’daki İslamabad Havalimanı’na getirildi. İstanbul’dan giden THY’ye ait TC-JJU kuyruk tescilli Boeing 777-300 tipi uçak, 12’si bebek olmak üzere 273 yolcu ile birlikte Türkiye saatiyle 01.50’de İslamabad’tan hareket etti. THY’nin tahliye seferini yapan uçağı, 07.55 sıralarında İstanbul Havalimanı’na indi.

YABANCI UYRUKLULAR 10 GÜN KARANTİNADA KALACAK

Terminale alınan yolcular, ikametgah bilgilerinin olduğu ONAM formunu doldurduktan sonra koronavirüs testi yaptırdı. Pasaport işlemlerinin tamamlayan Türk yolcuların bildirdikleri ikametgah adreslerinde, yabancı uyruklular ise kalacakları otellerde 10 gün karantinada kalacak.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Türkiye
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Şimdi yeni bir soru; ABD uçağı nereye indi????

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