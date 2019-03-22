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Afganistan’da 2 Amerikan askeri öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 09:11 | Son Güncelleme

NATO emrindeki Kararlı Destek Misyonu’nda görev yapan 2 Amerikalı asker Afganistan’da operasyon yürütürken öldürüldü.ABD tarafından yapılan açıklamada öldürülen askerlerin isimleri ve rütbeleri konusunda herhangi bir detay verilmedi.ABD askeri misyonu 2001’den beri Taliban’la çarpışan Afgan güçlerine yardım ve danışmanlık görevi yapıyor.

NATO emrindeki Kararlı Destek Misyonu’nda görev yapan 2 Amerikalı asker Afganistan’da operasyon yürütürken öldürüldü.
ABD tarafından yapılan açıklamada öldürülen askerlerin isimleri ve rütbeleri konusunda herhangi bir detay verilmedi.
ABD askeri misyonu 2001’den beri Taliban’la çarpışan Afgan güçlerine yardım ve danışmanlık görevi yapıyor. Taliban güçleri Afgan hükümetiyle görüşmeyi kabul etmeyip ABD‘li yetkililerle barış ve anlaşma konusunda birkaç görüşme yapsa da bir netice alınamadı. Bu ay ABD yetkilileri ile yapılan görüşmede ilerleme sağlandığı söylenmekle birlikte 17 yıldır süren savaşta bir anlaşmaya varılmadığı kaydedildi. NATO Kararlı Destek Misyonu yarısı ABD’den olmak üzere NATO üyesi ülkeleri tarafından gönderilen 17 bin askerden oluşuyor.

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