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Afganistan’da 2 askeri helikopter çarpıştı: 9 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 18:05 | Son Güncelleme

Afganistan’ın Helmand eyaletinde 2 askeri helikopterin havada çarpışması nedeniyle meydana gelen kazada 9 kişi hayatını kaybetti.Afganistan’ın Helmand eyaletinde gece saatlerinde 2 adet Mi-17 tipi askeri helikopteri havada çarpıştı.

Afganistan’ın Helmand eyaletinde 2 askeri helikopterin havada çarpışması nedeniyle meydana gelen kazada 9 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan’ın Helmand eyaletinde gece saatlerinde 2 adet Mi-17 tipi askeri helikopteri havada çarpıştı. Kazada 9 kişi hayatını kaybetti. Afganistan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, helikopterlerin kalkış sırasında teknik aksaklıklar nedeniyle çarpıştığını bildirerek, “Maalesef helikopterlerde bulunan 9 kişi çarpışma sonucu hayatını kaybetti. Savunma Bakanlığı olaya yönelik soruşturma yürütüyor” ifadelerini kullandı.

24 Eylül’de Afganistan’ın Bağlan eyaletinin kuzeyinde Afganistan Hava Kuvvetlerine ait bir saldırı helikopteri de teknik aksaklıklar nedeniyle düşmüştü. Kazada 2 pilot hayatını kaybetmişti.

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