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Afganistan'da kadın polislere silahlı saldırı: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 07:55 | Son Güncelleme

Afganistan'da kadın polislere silahlı saldırı: 2 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde iki kadın polis uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kandahar'ın Argandab ilçesinde görevli iki kadın polisin, Medad kavşağında silahlı saldırıya uğradığını belirtti.

Saldırıda, iki kadın polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Barikzey, kadınlardan birisinin 5 yıl, diğerinin ise bir yıldır polis olarak görev yaptığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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Afganistan kadın polislere saldırı Kandahar

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