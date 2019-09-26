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Afganistan'da karakola Taliban saldırısı: 15 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 13:30 | Son Güncelleme

Afganistan'da karakola Taliban saldırısı: 15 ölü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Dehen Dere bölgesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda 15 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.

Faryab İl Şura Başkanı Muhammed Tahir Rahmani, basına yaptığı açıklamada, militanların, Dehen Dere'deki karakola saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

Çatışmada 15 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Rahmani, Taliban'ın da kayıp verdiğini söyledi.

Karakol komutanı Firoz Dehendere saldırıda 15 güvenlik görevlisinin de yaralandığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan faryab

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