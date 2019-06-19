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Afganistan'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 08:27 | Son Güncelleme

Afganistan'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

KABİL (AA) - Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Afganistan'ın başkenti Kabil'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

İdgah Camisi'nde toplanan aralarında din alimlerinin de bulunduğu halk, mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldı. Namaza katılanlar Mursi için dua ederek, ailesi ve yakınlarına başsağlığı temenni etti.

Namazın ardından cemaat, aralarında Mursi'nin fotoğraflarının da yer aldığı ''Şehit Mursi'' ve ''Allah yolunda şehit olmak bizim de arzumuzdur'' yazılı pankartlarla yürüdü.

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