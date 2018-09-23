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Afganistan'da patlama: 4 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 21:44 | Son Güncelleme

Afganistan'da patlama: 4 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Şor Tepe ilçesinde meydana gelen patlamada 4 sınır polisinin öldüğü bildirildi.

Şor Tepe Kaymakamı Muhammed Kerim, ilçenin Tokai köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sınır polislerinin bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti.

Saldırıda 4 sınır polisinin hayatını kaybettiğini ifade eden Kerim, 3 polisinin de yaralandığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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Anahtar Kelimeler:
4 ölü Afganistan Belh patlama

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