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Afganistan'da patlama: 7 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 07:37 | Son Güncelleme

Afganistan'ın Paktika vilayetinde meydana gelen patlamada 7 sivilin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da patlama: 7 ölü

Paktika Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Şah Mahmud Aryen, basına yaptığı açıklamada, Paktika'nın Sarhavza ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını belirtti.

Patlamada 7 sivilin yaşamını yitirdiğini kaydeden Aryen, hayatını kaybedenlerden dördünün aynı aileden olduğunu söyledi.

Aryen, bombanın, bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini ifade etti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Diğer yandan dün de ülkenin kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinde meydana gelen patlamada 9 çocuk hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Afganistan Paktika

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