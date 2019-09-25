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Afganistan'da seçim bürosuna bombalı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 07:23 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Kandahar'daki seçim bürosuna düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

KABİL (AA) - Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde seçim bürosuna düzenlenen bombalı saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kandahar'ın 4. bölgesinde bulunan mevcut Cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı adayı Eşref Gani'nin seçim bürosu girişine yerleştirilen bombanın patladığını belirtti.

Barikzey, saldırıda biri çocuk 3 kişi yaşamını yitirdiğini, 7 kişi de yaralandığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan'da cumhurbaşkanı seçimi 28 Eylül'de yapılacak.

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Afganistan Kandahar

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