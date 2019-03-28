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Afganistan'da Taliban ile DEAŞ arasında çatışma çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 09:12 | Son Güncelleme

Çatışmada her iki taraftan 19 kişi öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinin Çapadere ilçesinde terör örgütü DEAŞ ile Taliban arasında çatışma çıktı.

Kunar Valisi Abdul Sattar Mirzakval, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çapadere ilçesinde Taliban ve DEAŞ militanları arasında çatışma çıktığını belirtti.

Mirzakval, çatışmada 17 DEAŞ üyesi ile 2 Taliban militanının öldüğünü, 15 DEAŞ'lı terörist ile 10 Taliban üyesinin de yaralandığını söyledi.

Çapadere Kaymakamı Halilullah Halili de DEAŞ üyelerinin, çatışma sonucu Taliban kontrolündeki Dere-i Nanglam ve Dere-i Digel bölgelerini ele geçirdiğini ifade etti.

Halili, çatışma nedeniyle 2 bin ailenin bölgeden ayrılmak zorunda kaldığını kaydetti.

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Afganistan DEAŞ Taliban

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