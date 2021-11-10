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Afganistan'ın eski maliye bakanı BBC'ye konuştu: 'Hayalet askerler' Taliban'la mücadeleyi baltaladı

10.11.2021 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Afganistan Maliye Bakanı Halid Payenda, ülkede hükümetin düşmesinden ve Taliban'ın 20 yıl sonra yeniden yönetime gelmesinden, yolsuzluğa karışmış yetkilileri sorumlu tuttu. BBC'ye konuşan Payenda, bu yetkililerin Taliban'dan para aldıklarını söyledi. Payenda, kayıtlarda yer alan 300 bin Afgan asker ve polisin çoğunun gerçekte var olmadığını, "hayalet görevlilerin" resmi listelere eklendiğini, generallerin onların maaşlarını da "cebe indirdiğini" belirtti.

Afganistan'ın eski maliye bakanı BBC'ye konuştu: 'Hayalet askerler' Taliban'la mücadeleyi baltaladı

Eski Afganistan Maliye Bakanı Halid Payenda, ülkede hükümetin düşmesinden ve Taliban'ın 20 yıl sonra yeniden yönetime gelmesinden, yolsuzluğa karışmış yetkilileri sorumlu tuttu.

BBC'ye konuşan Payenda, bu yetkililerin Taliban'dan para aldıklarını söyledi.

Payenda, kayıtlarda yer alan 300 bin Afgan asker ve polisin çoğunun gerçekte var olmadığını, "hayalet görevlilerin" resmi listelere eklendiğini, generallerin onların maaşlarını da "cebe indirdiğini" belirtti.

Eski bakan ayrıca, ülkede toplam asker sayısının altı katından fazla şişirilmiş olabileceğini, "firarilerin ve şehitlerin" asla sayılmadığını, bazılarının banka kartlarının onların maaşlarını çekmek için hala komutanlar tarafından kullanıldığını iddia etti.

Taliban, ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı sonrası, 15 Ağustos'ta başkenti Kabil'i de ele geçerek ülkede kontrolü hızla ele almıştı.

Halid Payenda da istifa ederek ülkeden ayrılmıştı.

Eski Afganistan Maliye Bakanı Halid Payenda

'En üsttekiler bu işe dahil'

Payenda, Afganistan'da bazı generallerin hem hükümetten hem de Taliban'dan maaş aldıklarını, görevlerini layıkıyla yerine getirenlere ise zamanında ödeme yapılmadığını öne sürdü:

"Bütün düşünce 'Biz bunu değiştiremeyiz'di. Meclis bu şekilde işliyor, hükümet bu şekilde çalışıyor. Herkes bunun en üstten başladığını söyleyecektir. Yani en üsttekiler bu işe dahil".

Payenda ayrıca eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin yolsuzluk yaptığını da düşünmediğini söyledi.

Eski Afgan bakana göre Batı'nın da Afganistan'daki başarısızlıklarda payı var.

Getty Images

Afganistan'da asker sayısı uzun süredir bilinmiyor.

Afganistan'ın Yeniden İnşası Özel Teftiş Heyeti'nin (SIGAR) 2016 tarihli raporuna göre, dönemin ABD ve Afganistan yönetimleri, ülkedeki asker ve polis sayısını bilmiyordu. Kaç kişinin göreve hazır olduğu ve kapasiteleri hakkında da bilgileri yoktu.

SIGAR daha sonra hazırladığı bir raporda da yolsuzluğun yıkıcı etkisi hakkında ciddi endişeleri olduğunu, asker ve polislere dair güncel verilerin sorgulanması gerektiğini vurgulamıştı.

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