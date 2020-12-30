AFP (Alpha Fetoprotein) nedir? AFP yaptırmak neden önemlidir?

Anne adaylarının merak edip araştırdığı AFP testi, tam olarak anne karnındaki bebeğin, sağlığı ile alakalı bir testtir. Bu yazımızda da; AFP Nedir? AFP Testinin Zararları Var mı? AFP Aç Karnına Mı Yapılır?Gibi soruları detaylandırarak açıklayacağız. İşte detaylar…
Her anne adayı, bebeğinin sağlıklı gelişmesi için elinden gelen bütün fedakârlığı gösterir. Sağlıklı bir şekilde bebeğini kucağına almak için kendilerine daha çok bakarlar. Doktor muayenelerini aksatmazlar ve gereken testleri yaptırırlar. Bebeğin, anne karnındaki gelişimini doktor kontrolünde takip ettirmek çok önemlidir. Bebekte, anne karnında oluşabilecek komplikasyonlara karşı erken müdahale edebilmek adına gerekli olan bütün testleri yaptırırlar. Yapılması önerilen bu testlerden bir tanesi de AFP testidir. Alfa fetoprotein sayesinde anne karnındaki fetüsün karaciğeri tarafından üretilen bir protein türüdür. Yetişkin bireylerin kanında görülen albümin sıvısının karşılığı olarak görülür. Fetüsün ürettiği alfa fetoprotein, amniyon sıvısına, oradan da anne karnına geçmektedir. AFP gebeliğin sonlarına doğru artarak, kan testlerinde net değerleri saptanmış olur. AFP testini, her anne adayının mutlaka yaptırması gerekir. Anne ve bebek sağlığı için oldukça önemli bir test sayılmaktadır. Yapılan test, tek olarak da yapılabileceği gibi üçlü ve dörtlü olarak da yapılabilir. Bu test ile bebeğin sağlıklı olup olmadığı ve bağırsakların düzgün çalışıp çalışmadığı konusunda bilgi sahibi olunmasını sağlar. Gebe olmayanlarda da yapılabilen bu testte, AFP değeri çok düşüktür. Eğer; AFP test değerleri çok yüksek ise beraberinde birçok hastalığın oluştuğu da gözlemlenir. Kısacası, afp testi sayesinde hamilelerde bebeğin sağlıklı gelişiminde önemli rol oynar. Hamile olmayan kadınlarda ve erkeklerde yapılan afp testi kanser belirtisinin olup olmaması hakkında bilgi vermesi için yaptırılmalıdır.. Oluşabilecek kanser türleri ise; testis, yumurtalık, karaciğer, mide, tiroid, pankreas, lenfoma, böbrek kanserleridir. Doktorlar, yetişkinlerde tümör tanısı için AFP testi yaptırılması gerektiğini önemle vurguluyorlar.
Afp testinin yüksek veya düşük olması, tanı için tam yeterli olmayabilir. Sadece risklerin arttığına ve gerekli tetkiklerin yapılması gerektiğine işaret eder. Testi yapılan kişilerin bir kısmında anormal sonuçlar çıkabiliyor iken bazılarında ise bu bulgulara rastlanmamaktadır. AFP değerleri ile gebelik ilişkili olduğundan dolayı anneye ait bilgilerin tam ve doğru saptanması gerekmektedir.
Hamilelerde görülen AFP yüksekliği, riskli doğum oluşturabilir. AFP testi yüksek çıkan hamilelerde şu problemler meydana gelir.
AFP testi, gebelerde olması gerekenden daha düşük değerlerde görülür ise bebek sağlığı için ters giden bişeylerin sinyali verilmiş olur. Çünkü düşük seviyeli AFP; bebeğin beyin gelişimi için genetik bir sorun oluştuğunu ve down sendromu riski taşıdığını gösterir. Hamilelikte oluşan afp düşüklüğü sonuçları ise,
AFP testi damar yolundan alınan kan örneği ile yapılacağından herhangi bir risk taşımamaktadır. Fakat kanın durmaması gibi durumlarda tehlike oluşabilir. Kan aldırmadan önce kan sulandırıcı ilaç kullanmadan önce muhakkak doktorunuza danışmanızda sizin için yarar olacaktır.
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