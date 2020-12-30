AFP (Alpha Fetoprotein) nedir? AFP yaptırmak neden önemlidir?

Anne adaylarının merak edip araştırdığı AFP testi, tam olarak anne karnındaki bebeğin, sağlığı ile alakalı bir testtir. Bu yazımızda da; AFP Nedir? AFP Testinin Zararları Var mı? AFP Aç Karnına Mı Yapılır?Gibi soruları detaylandırarak açıklayacağız. İşte detaylar…

AFP Testi Nedir?

Her anne adayı, bebeğinin sağlıklı gelişmesi için elinden gelen bütün fedakârlığı gösterir. Sağlıklı bir şekilde bebeğini kucağına almak için kendilerine daha çok bakarlar. Doktor muayenelerini aksatmazlar ve gereken testleri yaptırırlar. Bebeğin, anne karnındaki gelişimini doktor kontrolünde takip ettirmek çok önemlidir. Bebekte, anne karnında oluşabilecek komplikasyonlara karşı erken müdahale edebilmek adına gerekli olan bütün testleri yaptırırlar. Yapılması önerilen bu testlerden bir tanesi de AFP testidir. Alfa fetoprotein sayesinde anne karnındaki fetüsün karaciğeri tarafından üretilen bir protein türüdür. Yetişkin bireylerin kanında görülen albümin sıvısının karşılığı olarak görülür. Fetüsün ürettiği alfa fetoprotein, amniyon sıvısına, oradan da anne karnına geçmektedir. AFP gebeliğin sonlarına doğru artarak, kan testlerinde net değerleri saptanmış olur. AFP testini, her anne adayının mutlaka yaptırması gerekir. Anne ve bebek sağlığı için oldukça önemli bir test sayılmaktadır. Yapılan test, tek olarak da yapılabileceği gibi üçlü ve dörtlü olarak da yapılabilir. Bu test ile bebeğin sağlıklı olup olmadığı ve bağırsakların düzgün çalışıp çalışmadığı konusunda bilgi sahibi olunmasını sağlar. Gebe olmayanlarda da yapılabilen bu testte, AFP değeri çok düşüktür. Eğer; AFP test değerleri çok yüksek ise beraberinde birçok hastalığın oluştuğu da gözlemlenir. Kısacası, afp testi sayesinde hamilelerde bebeğin sağlıklı gelişiminde önemli rol oynar. Hamile olmayan kadınlarda ve erkeklerde yapılan afp testi kanser belirtisinin olup olmaması hakkında bilgi vermesi için yaptırılmalıdır.. Oluşabilecek kanser türleri ise; testis, yumurtalık, karaciğer, mide, tiroid, pankreas, lenfoma, böbrek kanserleridir. Doktorlar, yetişkinlerde tümör tanısı için AFP testi yaptırılması gerektiğini önemle vurguluyorlar.