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Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'li Yalı Çapkını'nda büyük hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı

06.04.2023 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi cuma akşamları seyircisini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Her bölümü heyecan ve aksiyon dolu dizide öyle bir hata yapıldı ki izleyicisinin gözünden kaçmadı. O sahne sosyal medyada çok konuşuldu.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'li Yalı Çapkını'nda büyük hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı

Ünlü psikolog Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek oluşturulan Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Cuma akşamları ekrana gelen dizide yapılan çekim hatası seyircinin dikkatinden kaçmadı.

Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisinin 24. bölümünde öyle bir hata yapıldı ki o sahne sosyal medyanın diline dolandı.

Yalı Çapkını 1

Dizinin çok konuşulan o bölümünde Gülgün ve Ferit'in konuşmalarını duyan Seyran ayrılmaya karar veriyor ve yüzüğünü çıkarıp Ferit'in eline bırakıyor. Ancak tam o kısımda Ferit'in parmağında yüzük olmayışı dikkat çekiyor.

Yalı Çapkını 2

Sosyal medyada çekim hatası diye konuşulan sahneye yapılan yorumlar ise şöyle;

'Eğer Ferit yüzüğü bu sahnede kendi çıkarmadıysa bu sahne revize yemiş' Bu sahne sonradan eklenmiş', 'Asıl soru Ferit'in yüzüğü neden sağ elde?', 'Bu sahnede çekim hatası var'

Yalı Çapkını 3

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de yer alıyor.

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