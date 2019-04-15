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Afrika Birliği’nden Sudan geçici askeri konseyine 15 günlük süre

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2019 17:47 | Son Güncelleme

Afrika Birliği’nin Barış ve Güvenlik Konseyi, Sudan’daki yönetimi sivillere devretmesi için geçici askeri konseye 15 günlük süre verdi.Afrika Birliği’nin Barış ve Güvenlik Konseyi, Ömer El Beşir’in görevden alınmasının ardından geçici askeri konseyin yönetime geldiği Sudan’ın durumunu ele almak üzere Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da toplandı.

Afrika Birliği’nin Barış ve Güvenlik Konseyi, Sudan’daki yönetimi sivillere devretmesi için geçici askeri konseye 15 günlük süre verdi.
Afrika Birliği’nin Barış ve Güvenlik Konseyi, Ömer El Beşir’in görevden alınmasının ardından geçici askeri konseyin yönetime geldiği Sudan’ın durumunu ele almak üzere Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da toplandı. Ordunun yönetimi ele geçirmesini kınayan Afrika Birliği’nin Barış ve Güvenlik Konseyi, yönetimi sivillere devretmesi için askeri geçiş konseyine 15 günlük bir süre verdi. Konseye başkanlık eden Nijerya’nın Etiyopya Büyükelçisi Bankole Adeoye, “Yasal olarak seçilen Devlet Başkanının görevden alınmasını ve hükümetin tasfiye edilmesini şiddetle kınıyoruz. Yönetimin sivil otoriteye bırakılmasını talep ediyoruz. Bu talep yerine getirilmezse Sudan’ın Avrupa Birliği üyeliği askıya alınacak” dedi.
Sudan halkı, 30 yıl boyunca ülkeyi yöneten Devlet Başkanı Ömer El Beşir’in görevden alınmasına rağmen başkent Hartum sokaklarında eylemlerine devam ediyor. Savunma Bakanlığı önünde eylemlerine ara vermeden devam eden eylemciler, bir an evvel sivil yönetime geçilmesini talep ediyor.

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