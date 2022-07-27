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Afrika değil Erzurum! Bu görüntüler belgeselleri aratmadı

27.07.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da göl içinde serinleyen mandalar Afrika’da çekilen belgesel görüntülerini aratmadı. Mandaların su içindeki keyifli halleri görsel şölen oluştururken, yavru bir mandanın drondan koşarak kaçması gülümseten sahnelere neden oldu.

Afrika değil Erzurum! Bu görüntüler belgeselleri aratmadı

Erzurum’un Aziziye İlçesine bağlı olan Söğütlü mahallesinde sürü halinde otlak alanlara çıkan mandalar bunaltıcı sıcak hava nedeniyle serinlemek için köy yakınlarında bulunan göllere giriyor. Mandaların serinlemek için girdiği göllerde oluşturduğu görüntüler ise belgeselleri aratmıyor.

GÖRSEL ŞÖLEN

Öte yandan havadan dron ile de görüntülenen mandaların su içindeki keyifli halleri görsel şölen oluştururken, yavru bir mandanın ise drondan koşarak kaçması gülümseten sahnelere neden oldu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum
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