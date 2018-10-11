En genç milyarder spor salonuna giderken kaçırıldı

43 yaşındaki iş adamının Perşembe sabahı spor salonuna gittiği lüks otelin önünde kaçırıldığı bildirildi.
Olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı.
Tanzanya'nın tek milyarderi Dewji'yi kaçıran kişilerden ikisinin beyaz ve yabancı uyruklu olduğu belirtiliyor.
Forbes dergisine göre 1.5 milyar dolarlık serveti olan Dewji, 2016'da servetinin en az yarısını hayır kurumlarına bağışlayacağını açıklamıştı.
Aile şirketini tüm Afrika'da iş yapan büyük bir holdinge dönüştüren Dewji'nin en az 6 Afrika ülkesinde tekstil, un, meşrubat ve yemeklik yağ fabrikaları var.
Dewji'nin arkadaşı olduğu belirtilen Çevre Bakanı January Makamba, iş adamının babasıyla konuştuğunu ve ailenin kaçırılma olayını doğruladığını söyledi.
'ARABAYA BİNDİRİRKEN HAVAYA ATEŞ AÇTILAR'
Görgü tanıkları, silahlı kişilerin Dewji'yi arabaya bindirirken havaya ateş açtıklarını anlattı.
Dewji'nin yanında korumalarının olmadığı açıklandı.
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