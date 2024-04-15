HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Afrika sıcakları geldi, kavrulacağız! İstanbul, Ankara, İzmir için rakam verildi: İşte Türkiye'ye giriş yapacağı tarih

Afrika sıcakları geldi, kavrulacağız! İstanbul, Ankara, İzmir için rakam verildi: İşte Türkiye'ye giriş yapacağı tarih

15.04.2024 07:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz bu sene erkenden geliyor, hem de fena kavuracak! 16 Nisan Salı akşamı ve 17 Nisan için yapılan hava durumu uyarısına göre Afrika sıcaklarıyla adeta yanacağız. Yaz gelmeden ikinci kez 30 ve üstü sıcaklık dereceleri görülecek iller açıklandı. Peki Afrika sıcakları ne zaman geliyor, bugün (15 Nisan Pazartesi) hava durumu nasıl? İşte son meteoroloji uyarılarıyla hava durumu raporu...

Afrika sıcakları geldi, kavrulacağız! İstanbul, Ankara, İzmir için rakam verildi: İşte Türkiye'ye giriş yapacağı tarih

İlkbaharın ortasından itibaren hava durumunda keskin bir değişim bekleniyor. Son tahminlere göre hem Afrika sıcak hava dalgası hem de Afrika çöl tozları yarın akşam Türkiye'ye giriş yapacak. Afrika sıcaklarının etkisiyle çarşamba günü birçok ilde 30 ve üstü derecelerde sıcaklıklar görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de sıcaklıkların artacağını öngörürken bir yandan da sağanak yağış beklenen illeri uyardı.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

AFRİKA SICAKLARI TÜRKİYE'NİN KAPISINDA

Sosyal medyadan önümüzdeki günlere ilişkin hava durumu tahminlerini paylaşan Hava Forum hesabından Afrika sıcak hava dalgası için uyarı yapıldı. Paylaşımda "Hem Afrika sıcak hava dalgası hem de Afrika çöl tozları ülkemize doğru yola çıktı" denirken salı akşamı Türkiye'ye giriş yapacağı belirtildi.

2

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR 30 DERECELERDE

Bir sonraki paylaşımda ise "Afrika ile sıcaklık şahlanışı yaşayacağız. Yaz gelmeden birçok şehir bu sezon 2. kez 30'lu değerleri görecek" dendi. Ayrıca şu illerin salı/çarşamba günlerine ilişkin sıcaklık tahminleri paylaşıldı:

Eskişehir, Sarıcakaya: 37-39°
İstanbul: 28-31°
Ankara: 28-30°
İzmir: 27-30°
Bursa: 30-32°
Sakarya: 30-31°
Edirne: 30-32°"

SAĞANAK YAĞIŞLI İLLER DE VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre ise; ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ağrı ve Mardin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi beklenmektedir. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

SICAKLIKLAR ARTACAK

Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

asda

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BUGÜN (15 NİSAN 2024) HAVA NASIL?

0612buyuk

1218buyuk

1824buyuk

0006buyuk

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

haritatahmingun1

haritatahmingun2

haritatahmingun3

haritatahmingun4

haritatahmingun5

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde güney ve doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hdisesi beklenmektedir. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 21°C
Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 23°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 16°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimleri ile Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Mardin ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 26°C
Parçalı bulutluBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Kabusu yaşamışlar...Tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Kabusu yaşamışlar...
Erdoğan 'bay bay' diyecek" dedi, tek tek saydı! Mehmet Şimşek detayı... Erdoğan 'bay bay' diyecek" dedi, tek tek saydı! Mehmet Şimşek detayı...
İranlı şarkıcı Moein, Van'da konser verdi! İzdiham yaşandı, cam kapılar kırıldıİranlı şarkıcı Moein, Van'da konser verdi! İzdiham yaşandı, cam kapılar kırıldı
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji meteoroloji genel müdürlüğü
En Çok Okunan Haberler
Antalya'daki teleferik faciasıyla ilgili yeni gelişme! Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tutuklandı

Antalya'daki teleferik faciasıyla ilgili yeni gelişme! Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tutuklandı

Yabancı VAR hakemi Fenerbahçe maçına damga vurdu!

Yabancı VAR hakemi Fenerbahçe maçına damga vurdu!

Hikaye erken son buldu! Arda Güler'den Real Madrid'e veda

Hikaye erken son buldu! Arda Güler'den Real Madrid'e veda

Erdoğan 'bay bay' diyecek" dedi, tek tek saydı! Mehmet Şimşek detayı...

Erdoğan 'bay bay' diyecek" dedi, tek tek saydı! Mehmet Şimşek detayı...

İranlı şarkıcı Moein, Van'da konser verdi! İzdiham yaşandı, cam kapılar kırıldı

İranlı şarkıcı Moein, Van'da konser verdi! İzdiham yaşandı, cam kapılar kırıldı

Diyarbakır'da korkunç olay! Kripto parada zarar eden doktor poligonda hayatına son verdi

Diyarbakır'da korkunç olay! Kripto parada zarar eden doktor poligonda hayatına son verdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.