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Afrikalı dini liderler Eyüpsultan Camisinde namaz kıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 09:08 | Son Güncelleme

Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi için İstanbul’a gelen heyetler ile Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi için İstanbul’a gelen heyetler ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın da katılımıyla sabah namazı kıldı. 52 Afrika ülkesinde gelen dini liderler, namazın ardından Barış Pınarı Harekatı ve İslam Alemi için dualar edildi.

İstanbul 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi için gelen heyetler ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Afrika İmam Hatip öğrencileri sabah namazı kıldı. Namaz öncesi öğrenciler Hz. Eyüp El Ensari’nin (R.A.) türbesine gelerek dua etti. 52 Afrika ülkesinde gelen dini liderler zirvenin son gününde Eyüpsultan Camisindeki sabah namazı programında bir araya geldi. Namazın ardından Barış Pınarı Harekatı ve İslam Alemi için dualar edildi. Duanın ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bir konuşma yaptı.

Emperyalistlerin iki asır boyunca Müslümanları birbirinden uzaklaştırmak için hileler yaptığını belirten Başkan Erbaş; “Aramızda misafirlerimiz var, 52 Afrika ülkesinden dini liderler, din işleri başkanları, müftüler ve yine pek çok Afrika ülkesinden aramızda öğrenciler var. Cumartesi günü başlayan ve bugün öğleden önce bitecek olan ’Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi’ yaptık. Bu zirvede Müslüman ülkelerin sorunlarını müzakere ettik. Türkiye tecrübesini Afrikalı kardeşlere nasıl aktarabiliriz, bununla ilgili Elhamdülillah 4 günlük verimli bir çalışma yaptık. Müslümanlar birbirlerine ne kadar yakın olurlarsa, kalpleri de o kadar yakın oluyor. Bedenleri birbirlerine yakın olması, bedenlerin de birbirlerine ülfet oluşturmasına, sevgi oluşturmasına, muhabbet oluşturmasına vesile oluyor. Uzun yıllar boyunca, belki iki asır boyunca Müslümanları birbirlerinden uzaklaştırmak için emperyalistler, sömürgeciler her türlü hile ve desiseyi yapmış. Bizi onlara sanki Müslümanlıktan uzaklaştırmışlar gibi göstermişlerdir” diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığının yurt dışındaki Müslümanlara yönelik yardım faaliyetleri hakkında bilgi veren Erbaş, “Ramazan ayında 98 ülkede Müslüman kardeşlerimizle beraber iftar sofralarını beraber kurduk. Yine sizlerin Diyanet İşleri Başkanlığı Vakfına bağışlamış olduğu kurban hisselerini 149 ülkeye ulaştırdık. İşte bu çalışmaların bereketi olarak 52 ülkeden Müslüman kardeşlerimiz 4 gündür buradalar. 110 civarında alim, Türkiye sevgisi, muhabbeti onlarda daha fazla oluşuyor bu vesilelerle. Şu an o bölgelerden 20 bin öğrenci Türkiye’de okumaktadır. Sadece Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak birkaç yılın ortalaması ile şuanda biz 11 bin 600 öğrenciye destek oluyoruz. Müslüman kardeşlerimiz 110 ülkeden 11 bin 600 öğrenciyi okutuyor, ülkelerine gönderiyoruz. Bunların her biri ülkemizin gönüllü elçisi oluyor” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Erbaş, vatandaşlarla selamlaşırken, Afrikalı heyetle Eyüpsultan Türbesi ziyaretinde bulundu.

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