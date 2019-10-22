Afrikalı dini liderler Eyüpsultan Camisinde namaz kıldı

Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi için İstanbul’a gelen heyetler ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın da katılımıyla sabah namazı kıldı. 52 Afrika ülkesinde gelen dini liderler, namazın ardından Barış Pınarı Harekatı ve İslam Alemi için dualar edildi.

İstanbul 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi için gelen heyetler ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Afrika İmam Hatip öğrencileri sabah namazı kıldı. Namaz öncesi öğrenciler Hz. Eyüp El Ensari’nin (R.A.) türbesine gelerek dua etti. 52 Afrika ülkesinde gelen dini liderler zirvenin son gününde Eyüpsultan Camisindeki sabah namazı programında bir araya geldi. Namazın ardından Barış Pınarı Harekatı ve İslam Alemi için dualar edildi. Duanın ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bir konuşma yaptı.

Emperyalistlerin iki asır boyunca Müslümanları birbirinden uzaklaştırmak için hileler yaptığını belirten Başkan Erbaş; “Aramızda misafirlerimiz var, 52 Afrika ülkesinden dini liderler, din işleri başkanları, müftüler ve yine pek çok Afrika ülkesinden aramızda öğrenciler var. Cumartesi günü başlayan ve bugün öğleden önce bitecek olan ’Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi’ yaptık. Bu zirvede Müslüman ülkelerin sorunlarını müzakere ettik. Türkiye tecrübesini Afrikalı kardeşlere nasıl aktarabiliriz, bununla ilgili Elhamdülillah 4 günlük verimli bir çalışma yaptık. Müslümanlar birbirlerine ne kadar yakın olurlarsa, kalpleri de o kadar yakın oluyor. Bedenleri birbirlerine yakın olması, bedenlerin de birbirlerine ülfet oluşturmasına, sevgi oluşturmasına, muhabbet oluşturmasına vesile oluyor. Uzun yıllar boyunca, belki iki asır boyunca Müslümanları birbirlerinden uzaklaştırmak için emperyalistler, sömürgeciler her türlü hile ve desiseyi yapmış. Bizi onlara sanki Müslümanlıktan uzaklaştırmışlar gibi göstermişlerdir” diye konuştu.