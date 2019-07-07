Afrikalı liderler Nijer'de olağanüstü toplandı

Afrika ülkelerinin liderleri Nijer'de, Afrika Birliği (AfB) 12. Olağanüstü Zirvesi için bir araya geldi.

Yerel basındaki haberlere göre, başkent Niamey'de yoğun güvenlik önlemleri altında başlayan zirveye katılan liderler, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) anlaşması başta olmak üzere ortak paraya geçiş, güvenlik ve terör meseleleri dahil ortak birçok meseleyi görüştü.

Zirvenin ev sahibi Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou, toplantıda yaptığı konuşmada, AfCFTA'nın hayata geçmesiyle kıta ülkelerine büyük avantaj sağlayacağını belirtti.

- "Kıtadaki şirketler için büyük ticari fırsatlar"

Cumhurbaşkanı Issoufou, "Afrika içi ticarette tarifeler kademeli olarak kaldırıldığı takdirde AfCFTA sayesinde kıtadaki şirketler büyük ticari fırsatlar yakalayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu anlaşmanın asıl olumlu etkisinin halihazırda devam eden protokol süreci bittiğinde tam olarak hissedileceğini belirten Issoufou, yatırımların adil rekabet içinde gerçekleşeceğini ifade etti.