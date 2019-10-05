Afrikalı yetimler için vida sıktılar kaynak yaptılar

BALIKESİR (AA) - Balıkesirli iş adamı Coşkun Sever tarafından "Bir vida da sen sık, bir kaynak da sen yap" sloganıyla başlatılan proje kapsamında üretilen tel örme makinesi, Tanzanya'da bir yetimhaneye hibe olarak gönderildi. Tel örme makinesi ile üretim yapılarak elde edilen gelir, yetimhaneye kalacak.

Burhaniye ilçesindeki fabrikada üretilen tel örme makinesinin tüm giderlerini karşılayan Sever, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tanzanya'daki yetimhaneye gelir kaynağı olması amacıyla bir tel örme makinesi yaptık. Bu makinenin yapımında kaymakam da görev aldı, belediye başkanı da." dedi.

Bir hayalleri olduğunu ve bu hayali Tanzanya'daki Büyükelçi Ali Davutoğlu'nun eşi Yeşim Meço Davutoğlu ile paylaştıklarını ifade eden Sever, "Tanzanya'ya bir tel örme makinesi göndermek istedik, buradaki bir yetimhane için. Bu projemizi daha özel kılmak amacıyla bu makinenin Burhaniyeliler tarafından yapımını sağlamak için "Bir vida da sen sık, bir kaynak da sen yap" kampanyası başlattık." diye konuştu.