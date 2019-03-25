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Afrikalılar "ortak pazar" için Ruanda'da bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 15:19 | Son Güncelleme

Afrika'nın farklı ülkelerinden devlet başkanı, iş adamı ve yöneticiler, Ruanda'nın başkenti Kigali'de "Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi" için bir araya geldi

Ruanda'nın başkenti Kigali'de düzenlenen Africa CEO Forum ile kıta genelinde ortak pazar kurulması hedefleniyor.

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, açılış konuşmasında, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AFCFTA) fikrinin gerçekleşmesi için bir araya geldiklerini dile getirdi.

Kagame, "Bir yıl önce bu salonda 44 Afrika ülkesi serbest ticaret bölgesi için anlaşmaya varmıştı. Bu anlaşma için yeniden toplandık ve yürürlüğe girme yolunda. Atılan adımlar Afrika için önemli bir güç sağlayacak." dedi.

Anlaşma ile Afrika kıtasının dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesi olması hedefleniyor.

26 Mart'a kadar devam edecek "Africa CEO Forum"a Etiyopya Cumhurbaşkanı Sahle-Work Zewde ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Tshiseked başta olmak üzere üst düzey siyasiler, iş insanları ve yöneticiler katıldı.

Ruanda'nın başkenti Kigali'de 21 Mart 2018'de düzenlenen Afrika Birliği Olağanüstü Zirvesi'nde, anlaşmaya 44 Afrika ülkesi imza atmıştı.

Moritanya'da 2 Temmuz 2018'de düzenlenen 31. Afrika Birliği (AU) Zirvesi'nde ise 5 ülke daha AFCFTA'yı imzaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika ruanda

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