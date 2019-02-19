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Afrin şehidi Erzurum'da, gözyaşları ve dualarla uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 18:14 | Son Güncelleme

Suriye'de, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın düzenlendiği Afrin bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe (26), memleketi Erzurum'da gözyaşları ve dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Afrin şehidi Erzurum'da, gözyaşları ve dualarla uğurlandı

Afrin'de, 'Zeytin Dalı Harekatı' bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Onbaşı Öznütepe, 18 Şubat saat 04.00 sıralarında, mevzi değiştirirken, teröristlerin açtığı ateşte ağır yaralandı. Afrin'deki hastaneye kaldırılarak, ameliyata alınan Öznütepe, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Afrin'den askeri uçakla dün akşam saatlerinde Erzurum'a getirilen Şehit Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin cenazesi Mareşal Çakmak Hastanesi Morgu'na konuldu. Şehidin cenazesi bugün düzenlenen törenin öncesinde konvoy eşliğinde son kez merkez Aziziye ilçesinin Dadaşkent semtindeki babaevine getirildi. Şehidin ailesi Türk bayrağına sarılı tabuta kapanarak gözyaşı döktü. Aileyi yakınları teselli etmeye çalıştı.

Yaklaşık 10 dakika evin önünde bekletilen cenaze, tekrar konvoy eşliğinde törenin yapılacağı merkez Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camii'ne götürüldü. Musalla taşına konulan tabuta sarılan yakınları gözyaşı döktü. Bu sırada bayrağa sarılı tabutu okşayan baba Yusuf Öznütepe "Vatan sağolsun" dedi. Vali Okay Memiş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, cenaze namazı boyunca acılı babayı yalnız bırakmadı.

İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın kıldırdığı cenaze namazından sonra şehit naşını vatandaşlar omuzladı. 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı atan vatandaşlar, şehit cenazesini tekbirler eşliğinde top arabasına kadar taşıdı. Top arabasına konan şehit cenazesi daha sonra son yolculuğuna uğurlanmak üzere Karskapı Şehitliği'ne götürüldü.

'ŞEHİT OLURSAM MEDYAYA VERİRSİN'

Bu arada şehit Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin 2 gün önce Hatay'da sözleşmeli er olarak görev yapan arkadaşı Mustafa Peker ile yaptığı WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı. İşinin zorluğundan bahseden Umut Öznütepe, 'Şehit olur isem medyaya verirsin bu konuşmaları. Herşey vatan için' notunu yazdı. Mustafa Peker ise arkadaşına, 'Gardaşım her şey vatan için sen, ben, bizler var oldukça vatan sağ olacak. Eğer olur da ikimizden birine bir şey olursa vatan sağ olsun' cevabını verdi.

Arkadaşının şehadet haberi üzerine vasiyeti gereği bu konuşmaları paylaşan Mustafa Peker ise 'Erken olmadı mı gardaşım? İçine mi doğdu? 2 gün önce konuştuk daha. Allah'ım ailene sabır versin' diye yazdı. 20 gün önce izinli olarak geldikleri Erzurum'da arkadaşıyla görüştüğünü ifade eden Mustafa Peker, arkadaşının şehadet haberine çok üzüldüğünü dile getirdi. Hatay'da sözleşmeli er olarak görev yapan Mustafa Peker, yaklaşık 20 gün önce Umut'la izinde Erzurum'da bir araya geldiklerini söyledi. (DHA)


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Afrin şehit Erzurum

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