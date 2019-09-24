HABER

Afrin'de bomba yüklü araç saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 12:57 | Son Güncelleme

Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü araç infilak etti - İlk belirlemelere göre 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucunda ilk belirlemelere göre 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı.

Afrin ilçesinin Cinderes beldesinde bomba yüklü bir araç infilak ettirildi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 2 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı.

Öte yandan Azez ilçesine bağlı Ahtarin beldesinde de aynı şekilde düzenlenen saldırıda bir kişi yaralandı.

Her iki saldırıda da çevrede hasar meydana geldi.

Güvenlik güçleri, Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki Cinderes ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Ahtarin'deki bu eylemlerin, terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiğini değerlendiriyor.

YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Tel Rıfat bölgesinden söz konusu iki alanı sık sık hedef alıyor.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Zeki Müren, mezarı başında anıldıZeki Müren, mezarı başında anıldı
Ukrayna Cumhurbaşkanı ABD’de Kırım Tatar çocukları ile selfie yaptıUkrayna Cumhurbaşkanı ABD’de Kırım Tatar çocukları ile selfie yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fırat kalkanı harekatı YPG/PKK Zeytin Dalı Harekatı

En Çok Okunan Haberler

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

'Dün gece şeytanlık yapıldı! Eşek dahi olsanız...'

'Dün gece şeytanlık yapıldı! Eşek dahi olsanız...'

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de 7 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 7 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da 4.6 büyüklüğündeki deprem anı kamerada!

İstanbul'daki deprem kamerada!

CHP Tunceli İl Başkanı İrfan Bozkurt görevinden istifa etti

CHP il başkanı istifa etti

Son dakika! İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem!

Son dakika! Reyhanlı'daki korkunç kazada 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

İstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına vatandaşlar koştu

İstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına koştular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.