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Afrin'de yakalanan teröristler hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 13:04 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı sırasında 2 askerin şehit edildiği saldırıya karışan ve Hatay'da tutuklanan 11 YPG/PKK'lı teröristin yargılanmasına başlandı

Suriye'de, Afrin'in Raco beldesinde jandarma istihbarat ve terörle mücadele birimlerince düzenlenen operasyonla yakalanarak MİT tarafından Türkiye'ye getirilmelerinin ardından tutuklanan 11 YPG/PKK'lı terörist hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Zeytin Dalı Harekatı sırasında Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi olayına karışan tutuklu sanıklar Ahmet Maho, Cengiz Mustafa, Firaz Kilkavi, Hüseyin Kilkavi, İbiş Maho, İdris Mustafa, Mesut Mecit Kilkavi, Muhammed Cafer, Ramadan Hanif Maho, Reşit Maho ve Rezzan Behçet Ahmet ile avukatları ve tanık Ali H. katıldı.

Sanık Ahmet Maho, tercüman aracılığıyla verdiği savunmasında, Afrin'e bağlı Ömeruşağı köyünde ikamet ettiğini, sanıklardan İbiş Maho'nun kardeşi olduğunu, diğer sanıkları da köylüsü olduğu için tanıdığını anlattı.

Olay tarihinde cezaevinde olduğunu iddia eden Maho, "37 gün cezaevinde kaldım. Tam tarihini hatırlamıyorum ancak hatırladığım kadarıyla Zeytin Dalı Harekatı başladıktan 2-3 gün sonra Afrin'e kaçtım, burada tutuklandım. Belirttiğim gibi Dizor Tepesi'ndeki çatışma tarihinde köyde bile değildim, cezaevindeydim." dedi.

Sanık Hüseyin Kilkavi de köylüsü olan diğer sanıkların saklandığını duyunca kendisinin de Afrin'de bacanağının evinde kaldığını belirtti.

Dizor Tepesi'ndeki çatışmaya katılmadığını öne süren Kilkavi, "Bu çatışma sırasında köyde silahla beklemedim. Ayrıca terör örgütü YPG/PKK ile bir ilgim yoktur. Onlar cami yakar, çocuk öldürür, canidirler. Afrin'de 40 gün kaldıktan sonra daha önce çalışmış olduğum Lübnan'a gittim. 20 yıldır Lübnan'a gider gelirim. Örgüt adına istihbarat toplamadım. Suçsuzum, beraatime karar verilsin." dedi.

Diğer sanıklar da olaya karışmadıklarını iddia etti.

Tanık Ali H. ise yaşanan çatışmayı görmediğini anlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dizor Tepesi'ndeki çatışmayla ilgili doğrudan görgü sahibi değilim, çatışmayı görmedim. Türk askeri tarafından köyün etrafındaki yerler bombalanınca sanık sıfatı olmayan H.N, Z.M. ve sanıklardan İdris Mustafa, Rezzan Behçet Ahmet, Cengiz Mustafa, Firaz Kilkavi, Muhammed Cafer, Ramadan Hanif Maho mezarlığa doğru silahlarıyla gittiler. Silahlar kendilerine ait kalaşnikof marka silahlardı. Ancak sanıkların çatışmaya girdiğini görmedim. Bombalama devam ettiği için geri döndüler. Dizor Tepe denen yer ile mezarlık arası yaklaşık 1-1,5 kilometredir. Sabah olunca ÖSO'nun köye girdiğini söylediler. Köyü boşalttık hepimiz Afrin'e kaçtık."

Ali H, sanık Muhammed Cafer'in YPG/PKK için asayiş görevi yaptığını aktardı.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi ve akabinde Usta'nın naaşının kaçırılması olayına karışan 9 terörist, 14 Eylül 2018'de Suriye'nin Afrin kentinde jandarma istihbarat ve terörle mücadele birimleri ile MİT'in çalışmasıyla yakalanarak Türkiye'ye getirilmiş ve tutuklanmıştı. Daha sonra aynı olaya karışan 2 YPG/PKK'lı terörist de Suriye'de yakalanarak getirildikleri Hatay'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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