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Afrin'deki bombalı araç saldırısında 40 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi

28.04.2020 20:44 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin şehir merkezinde sivillerin yoğun olduğu bir bölgede "PKK/YPG'nin bomba yüklü araç ile saldırı düzenlediğini, ilk belirlemelere göre 40 kişinin öldüğünü, 47 kişinin de yaralandığını" duyurdu. Hatay Valiliği, aracı olay yerine götüren şüphelinin yakalandığını, yaralıların tedavilerinin ise Afrin ve Hatay'daki hastanelerde sürdüğünü bildirdi.

Afrin'deki bombalı araç saldırısında 40 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi

Suriye'nin Afrin şehrinde bugün öğleden sonra bir bombalı saldırı gerçekleşti; saldırıda en az 40 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada "PKK/YPG'nin Afrin şehir merkezinde sivillerin yoğun olduğu bir bölgede bomba yüklü yakıt tankeri ile saldırı düzenlediğini, ilk belirlemelere göre 40 kişinin öldüğünü, 47 kişinin de yaralandığını" duyurdu. Hatay Valiliği, aracı olay yerine götüren şüphelinin yakalandığını, yaralıların tedavilerinin ise Afrin ve Hatay'daki hastanelerde sürdüğü bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan ilk açıklamada, "İnsanlık düşmanı PKK/YPG, Afrin'de yine masum sivilleri hedef aldı. Afrin şehir merkezinde sivillerin yoğun olduğu bir bölgede bomba yüklü yakıt tankeri ile saldırı düzenleyen teröristler, ilk belirlemelere göre en az 35 masum sivili katletti, 30'dan fazla sivili de yaraladı" denildi.

Daha sonra paylaşılan mesajda ise "bombalı araç saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'i çocuk olmak üzere 40'a, yaralıların sayısı ise 47'ye yükseldi" bilgisi paylaşıldı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1255154543823904768

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada bugün öğle saatlerinde Afrin'de EYP ile patlatılan aracı olay yerine getiren şüphelinin yakalandığı, yaralıların tedavilerinin ise Afrin ve Hatay'daki hastanelerde sürdüğü bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olayın saat 15.40 sıralarında Afrin merkezindeki eski Afrin Mahallesi'nde bulunan pazar yerinde gerçekleştiği ifade edildi.

Mazot yüklü kamyona yerleştirilen metal parçalarla parça ve basınç etkili el yapımı patlayıcı'nın (EYP) patlaması sonucu 3'ü çocuk olmak üzere 42 sivilin hayatını kaybettiği, 30 sivilin yaralandığı belirtildi..

Açıklamada, patlamanın etkisiyle olay yerinde meydana gelen yangının söndürüldüğü, patlayan aracı olay yerine getiren şüphelinin Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandığı, yaralıların tedavilerinin Afrin ve Hatay'daki hastanelerde devam ettiği kaydedildi.

https://twitter.com/HatayValiligi/status/1255167305782263815/photo/1

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