Afrin'deki bombalı araç saldırısında 40 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi

Suriye'nin Afrin şehrinde bugün öğleden sonra bir bombalı saldırı gerçekleşti; saldırıda en az 40 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada "PKK/YPG'nin Afrin şehir merkezinde sivillerin yoğun olduğu bir bölgede bomba yüklü yakıt tankeri ile saldırı düzenlediğini, ilk belirlemelere göre 40 kişinin öldüğünü, 47 kişinin de yaralandığını" duyurdu. Hatay Valiliği, aracı olay yerine götüren şüphelinin yakalandığını, yaralıların tedavilerinin ise Afrin ve Hatay'daki hastanelerde sürdüğü bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan ilk açıklamada, "İnsanlık düşmanı PKK/YPG, Afrin'de yine masum sivilleri hedef aldı. Afrin şehir merkezinde sivillerin yoğun olduğu bir bölgede bomba yüklü yakıt tankeri ile saldırı düzenleyen teröristler, ilk belirlemelere göre en az 35 masum sivili katletti, 30'dan fazla sivili de yaraladı" denildi.

Daha sonra paylaşılan mesajda ise "bombalı araç saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'i çocuk olmak üzere 40'a, yaralıların sayısı ise 47'ye yükseldi" bilgisi paylaşıldı.