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Afyonkarahisar Belediye Başkanı: Kurban Bayramı'nın ardından ilimizde vaka sayasında ciddi bir artış var

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2020 18:49 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, koronavirüs (Kovid-19) konusunda kentte Kurban Bayramı'nın ardından vaka sayılarında ciddi bir artış olduğuna dikkat çekerek, “Özellikle, temizlik, mesafe ve maske konusunu sürekli gündemde tutarak çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kurallara uyarak bu süreci inşallah en kısa sürede aşarız” dedi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı: Kurban Bayramı'nın ardından ilimizde vaka sayasında ciddi bir artış var

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler' konulu genelge kapsamında yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da polis ve zabıta ekiplerinin katılımı ile denetim gerçekleştirildi. Denetimlere Vali Gökmen Çiçek ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek bizzat katılarak vatandaşlara tedbirlere uyması çağrısında bulundu.

Kentte ortak kullanım alanları başta olmak üzere belediye sosyal tesisleri, restoranlar, kafeler ve minübüs duraklarına giden Vali Çiçek ve Başkan Zeybek, yaptıkları denetimlerde maske, mesafe ve hijyen konusunda vatandaşlarımıza uyarılarda bulundu. Denetimlerin ardından açıklamalarda bulunan Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Kovid-19'un şakaya gelir bir tarafı olmadığına dikkat çekti.

VAKA SAYISINDA CİDDİ ARTIŞ

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise Kurban Bayramı'nın ardından ilimizde vaka sayasında ciddi bir artış olduğuna dikkat çekti. Başkan Zeybek, “Esnafımızı vatandaşlarımızı sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda her fırsatta uyarıyoruz. Devletimiz vatandaşımızdan çok fazla bir şey istemiyor. Üç maddeye uyulduğu zaman belki de en az hasarla atlatan illerden birisi olacağız. Ama bayramdan bu tarafa ciddi bir artış var. Bu işi bırakmamak lazım özellikle, temizlik, mesafe ve maske konusunu sürekli gündemde tutarak çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kurallara uyarak bu süreci inşallah en kısa sürede aşarız" diye konuştu. (İHA)

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