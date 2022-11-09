Afyonkarahisar'da hareketli anlar! Polisten kaçan şahıs vurularak etkisiz hale getirildi

Olay, Emirdağ ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede denetim yapan trafik polisleri bir şahsın kendisini görünce bir anda kaçmaya başladığını fark etti. Şahsın peşine düşen ekipler defalarca 'dur' ihtarında bulunsa da şüpheli şahıs ihtarlara uymayarak kaçmaya devam etti. Ekipler ardından 3 el uyarı ateşi açtı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Fakat kaçmayı sürdüren şüpheli bir inşaat alanına girmek üzereyken polisler tarafından bacağından vurularak yakalandı. Şüpheli şahıs ardından polisler tarafından çağırılan 112 Acil servis ambulansı ile tedavi edilmek üzere Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kimlik incelemesinde şüphelinin isminin Ali S. olduğu ve uyuşturucu suçundan dolayı 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından detaylı inceleme başlatıldı. (İHA)

