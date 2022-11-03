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Afyonkarahisar'da korkunç kaza! Köprü inşaatına düşen otomobil kağıt gibi ezildi: 4 ölü

03.11.2022 01:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da meydana gelen feci kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, metrelerce yüksekten köprü inşaatına düştü. Kağıt gibi ezilen otomobilde 3’ü aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Vefat edenlerin cansız bedenleri AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkarılabildi.

Afyonkarahisar'da korkunç kaza! Köprü inşaatına düşen otomobil kağıt gibi ezildi: 4 ölü

Korkunç kaza gece saatlerinde, Afyonkarahisar-Şuhut kara yolu Halımoru köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen bir otomobil yol yapım çalışmasının devam ettiği bölgede bir anda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

YOLDAN ÇIKTI İNŞAAT ALANINA DÜŞTÜ

Savrulan araç önce yol kenarındaki trafik tabelalarına çarptı, ardından toprak birikintisini aşıp yaklaşık 5 metre yükseklikten yapımı devam eden köprü inşaatına düştü. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma, 112 Acil servis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

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EZİLEN ARAÇTAKİ CESETLER GÜÇLÜKLE ÇIKARILABİLDİ

Bölgeye gelen ekipler taklalar attığı için adeta kağıt gibi ezilen otomobilde yaklaşık yarım saat süren bir çalışmanın ardından Hüseyin A., Deniz Ç., Hasan Ç. ve Emin Ç.’nin cansız bedenlerine ulaştı.

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Aracın tavanı kesilerek çıkarılan cenazeler ardından otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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Kazayı duyup olay yerine gelen ölen şahısların yakınları ise sinir krizleri geçirdi.

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Baygınlık geçiren aile üyelerini jandarma ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Afyonkarahisar

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