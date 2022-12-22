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Afyonkarahisar'da korkunç kaza! Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

22.12.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. İki aracın demir yığınına döndüğü korkunç kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Afyonkarahisar'da korkunç kaza! Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Dazkırı- Kızılören köyü yolunda meydana geldi. A.D'nin kullandığı otomobil ile H.F'nin kullandığı minibüs, kafa kafaya çarpıştı. İki aracın da demir yığınına döndüğü kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

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Ekipler, otomobil sürücüsü A.D'nin öldüğünü belirledi. Yaralanan otomobildeki M.A, A.G, A.A, H.A ve H.G ile minibüs sürücüsü H.F ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. H.G de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kamyona çarpan araçta sıkıştılar: 2 ölü Kamyona çarpan araçta sıkıştılar: 2 ölü

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Afyonkarahisar kaza

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