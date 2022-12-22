Afyonkarahisar'da korkunç kaza! Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Dazkırı- Kızılören köyü yolunda meydana geldi. A.D'nin kullandığı otomobil ile H.F'nin kullandığı minibüs, kafa kafaya çarpıştı. İki aracın da demir yığınına döndüğü kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Ekipler, otomobil sürücüsü A.D'nin öldüğünü belirledi. Yaralanan otomobildeki M.A, A.G, A.A, H.A ve H.G ile minibüs sürücüsü H.F ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. H.G de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

