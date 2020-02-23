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Afyonkarahisar’da 'koronavirüs şüphesi' iddialarına açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2020 14:31 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da koronavirüs şüphesiyle hastaneye getirilen İranlı çocuk gözlem altına alındı. Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada ise ilde herhangi bir koronavirüs vakası ya da şüphelisinin bulunmadığı belirtilerek, hastaneye getirilen çocuğun mevsimsel grip olduğu bildirildi.

Afyonkarahisar’da 'koronavirüs şüphesi' iddialarına açıklama

Sabah saatlerinde İran uyruklu 3 yaşındaki Elya Ahmedi isimli çocuk, ailesi tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne getirildi. Çocukla ilgili 'koronavirüs şüphelisi' iddialarına Afyonkarahisar Valiliği'nden açıklama geldi.

"VAKA YA DA ŞÜPHELİ BULUNMUYOR"

Afyonkarahisar Valiliği, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası ya da şüphelisinin bulunmadığını bildirdi.

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, 20 gün önce Türkiye'ye giriş yapan İranlı ailenin 3 yaşındaki çocuğunun, yüksek ateş şikayetiyle bu sabah Afyonkarahisar Devlet Hastanesine getirildiği belirtildi.

Hastanın mevsimsel grip olduğunun anlaşıldığı ifade edilen açıklamada, "İlimizde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası ya da şüphelisi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA


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Afyonkarahisar koronavirüs

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